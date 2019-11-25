Американец Берард: в КХЛ мне надирали задницу, как нигде ещё

Американский защитник Брайан Берард поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2008/09 он защищал цвета «Витязя».



«В КХЛ мне надирали задницу, как нигде ещё. Кстати, в России хорошая лига с большим количеством техничных игроков. Криса Саймона постоянно задирали в матчах «Витязя», и он дрался почти в каждой игре, уничтожая кого-нибудь из соперников. А я был на площадке вместе с ним, поэтому мне тоже доставалось. Людей готовили к тому, чтобы бить Саймона, а на пути попадался я», — приводит слова Берарда телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.



Всего в КХЛ Берард, которому сейчас 42 года, провёл 25 матчей. Он забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-21» и 93 минутах штрафного времени.

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