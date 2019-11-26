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Генменеджер «Калгари» сделал заявление по обвинению Питерса в расизме

Генменеджер «Калгари» сделал заявление по обвинению Питерса в расизме
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг выступил со специальным заявлением по ситуации, в которую попал главный тренер команды Билл Питерс.

Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз».

«Вчерашним вечером узнали об этой проблеме из социальных сетей. «Калгари» очень серьёзно относится к подобным проявлениям. Мы хотим провести полное и надлежащее расследование, прежде чем предоставлять какие-либо дополнительные комментарии по этому вопросу», — приводит слова Треливинга клубный обозреватель Уэс Жилбертсон.

Североамериканские журналисты, освещавшие матч «Флэймз» с «Питтсбург Пингвинз», отмечают, что по завершении встречи Питерс был недоступен для комментариев.

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