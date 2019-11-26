Защитнику «Тампы» Чернаку грозит дисквалификация за нанесение травмы Далину

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В одном из эпизодов серьёзную травму получил защитник «Сэйбрз» Расмус Далин, которому локтем в голову угодил защитник хозяев Эрик Чернак. По словам главного тренера «клинков» Ральфа Крюгера, у шведа диагностировано сотрясение мозга. Департамент безопасности НХЛ уже сделал заявление, что 22-летнему словаку предстоит слушание по его силовому приёму. Это означает, что Чернаку грозит дисквалификация.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол. Защитник Михаил Сергачёв также отметился заброшенной шайбой. Голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов.
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