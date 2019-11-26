Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 25 ноября 2019 года
25 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей, в которых приняли участие 13 россиян.
Главным героем матча с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ) стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч.
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл один из лучших матчей в сезоне, набрав 3 (2+1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Заброшенными шайбами во встрече с «Баффало Сэйбрз» (5:2) отметились нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник «молний» Михаил Сергачёв. Победу одержал голкипер Андрей Василевский.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 30
|93,3
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|2
|4
|1
|0
|-
|20.34
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+3
|+2
|0
|1
|1
|0
|100%
|20.24
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|0%
|19.48
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|59%
|20.26
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|80%
|13.42
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|5
|1
|0
|-
|12.03
|Радулов (н)
|«Даллас»
|2+1
|+1
|0
|5
|0
|1
|-
|15.35
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|50%
|07.57
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|-
|15.49
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|25.18
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|13.02
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|18.30
Веси забил первый гол за «Баффало», воспользовавшись грубой ошибкой Сергачёва
Кучеров возвращается! После его броска вратарь успел только сесть на колени
9 очков в шести матчах — MVP прошлого сезона обрёл себя. А «Тампа» забила дважды в меньшинстве и скоро вернётся в зону плей-офф.
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06:45
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06:22
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06:15
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