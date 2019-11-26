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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 25 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 25 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

25 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей, в которых приняли участие 13 россиян.

Главным героем матча с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ) стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл один из лучших матчей в сезоне, набрав 3 (2+1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Заброшенными шайбами во встрече с «Баффало Сэйбрз» (5:2) отметились нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник «молний» Михаил Сергачёв. Победу одержал голкипер Андрей Василевский.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»28 из 3093,35:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+0+12410-20.34
Панарин (н)«Рейнджерс»0+3+20110100%20.24
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-203100%19.48
Малкин (н)«Питтсбург»0+00021059%20.26
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1010180%13.42
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10510-12.03
Радулов (н)«Даллас»2+1+10501-15.35
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-1000050%07.57
Сергачёв (з)«Тампа»1+0-10121-15.49
Проворов (з)«Филадельфия»0+000201-25.18
Гавриков (з)«Коламбус»0+000000-13.02
Зайцев (з)«Оттава»0+000020-18.30
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