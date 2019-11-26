Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 25 ноября 2019 года

25 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей, в которых приняли участие 13 россиян.

Главным героем матча с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ) стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл один из лучших матчей в сезоне, набрав 3 (2+1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Заброшенными шайбами во встрече с «Баффало Сэйбрз» (5:2) отметились нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник «молний» Михаил Сергачёв. Победу одержал голкипер Андрей Василевский.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 28 из 30 93,3 5:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +1 2 4 1 0 - 20.34 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+3 +2 0 1 1 0 100% 20.24 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -2 0 3 1 0 0% 19.48 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 0 0 2 1 0 59% 20.26 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 1 0 1 80% 13.42 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 5 1 0 - 12.03 Радулов (н) «Даллас» 2+1 +1 0 5 0 1 - 15.35 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 0 0 0 50% 07.57 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 -1 0 1 2 1 - 15.49 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 0 2 0 1 - 25.18 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 0 0 0 - 13.02 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 2 0 - 18.30

Веси забил первый гол за «Баффало», воспользовавшись грубой ошибкой Сергачёва