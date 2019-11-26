«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от казахстанского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Для команды из Магнитогорска поражение стало четвёртым подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт во встрече открыли подопечные Ильи Воробьёва, на седьмой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Мозякин. «Барыс» сумел отыграться во втором периоде, гол в актив записал форвард Павел Акользин. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде Андрея Скабелки принёс нападающий Линус Виделль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.