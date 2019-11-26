Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от казахстанского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Для команды из Магнитогорска поражение стало четвёртым подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече открыли подопечные Ильи Воробьёва, на седьмой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Мозякин. «Барыс» сумел отыграться во втором периоде, гол в актив записал форвард Павел Акользин. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде Андрея Скабелки принёс нападающий Линус Виделль.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (О'Делл, Расмуссен) – 06:20' (5x5)   1:1 Акользин – 25:46' (4x5)   1:2 Виделль (Найт) – 61:08' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019