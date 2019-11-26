Немировски: доволен каждым игроком «Торпедо», мы были готовы

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3).
«Была тяжёлая игра, особенно в третьем периоде. Настраивали ребят играть с первых же минут. Говорили, что надо играть в «наш» хоккей: быстрый, атакующий. Очень доволен ребятами, каждым. Видно, что готовы были. Конечно, в конце «Автомобилист» чуть было не сравнял, но всё равно доволен ребятами. С победой едем домой», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».
Команда гостей сумела быстро открыть счёт, на третьей минуте голом отметился нападающий Тай Рэтти. Вскоре «Торпедо» упрочило преимущество усилиями защитника Чарлза Дженовея. На 28-й минуте «Автомобилист» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Георгия Белоусова, но нижегородский клуб вскоре забил ещё два гола, авторами которых стали Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. На 56-й минуте точный бросок в свой актив записал форвард хозяев Брукс Мэйсек. Вскоре Мэйсек оформил дубль, установив окончательный счёт.
- 26 ноября 2019
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