В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
«Через социальные сети мы узнали об этой проблеме сегодня вечером во время игры. Мы серьёзно относимся к этому вопросу. Мы планируем завершить полноценное и надлежащее расследование, прежде чем делать дополнительные комментарии по этому вопросу», — приводит слова Брэда Треливинга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, ранее бывший хоккеист «Амура» Аким Алиу сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны главного тренера «Калгари Флэймз».
Игрок и тренер работали вместе в АХЛ в клубе «Рокфорд Айсхогс». По словам Алиу, тренер использовал слово на букву «n» в раздевалке в первый год выступлений хоккеиста, потому что ему не нравился его выбор музыки.
- 26 ноября 2019
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