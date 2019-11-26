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Мартемьянов: к парням претензий нет, где-то не хватило эмоций

Мартемьянов: к парням претензий нет, где-то не хватило эмоций
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного матча с нижегородским «Торпедо» (3:4).

«Сегодня был очень сложный матч. К нашим парням у меня особых претензий нет, так как перед этой игрой у нас были два сложнейших матча. Где-то не хватило эмоций. Но команда шла до конца, это плюс. Ну, и начинать с 0:2 при двух удалениях с такой забивающей командой, как «Торпедо», непростительно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

Команда гостей сумела быстро открыть счёт, на третьей минуте голом отметился нападающий Тай Рэтти. Вскоре «Торпедо» упрочило преимущество усилиями защитника Чарлза Дженовея. На 28-й минуте «Автомобилист» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Георгия Белоусова, но нижегородский клуб вскоре забил ещё два гола, авторами которых стали Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. На 56-й минуте точный бросок в свой актив записал форвард хозяев Брукс Мэйсек. Вскоре Мэйсек оформил дубль, установив окончательный счёт.

«Автомобилист» уступил «Торпедо» в Екатеринбурге
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