Мартемьянов: к парням претензий нет, где-то не хватило эмоций

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного матча с нижегородским «Торпедо» (3:4).



«Сегодня был очень сложный матч. К нашим парням у меня особых претензий нет, так как перед этой игрой у нас были два сложнейших матча. Где-то не хватило эмоций. Но команда шла до конца, это плюс. Ну, и начинать с 0:2 при двух удалениях с такой забивающей командой, как «Торпедо», непростительно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».



Команда гостей сумела быстро открыть счёт, на третьей минуте голом отметился нападающий Тай Рэтти. Вскоре «Торпедо» упрочило преимущество усилиями защитника Чарлза Дженовея. На 28-й минуте «Автомобилист» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Георгия Белоусова, но нижегородский клуб вскоре забил ещё два гола, авторами которых стали Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. На 56-й минуте точный бросок в свой актив записал форвард хозяев Брукс Мэйсек. Вскоре Мэйсек оформил дубль, установив окончательный счёт.

«Автомобилист» уступил «Торпедо» в Екатеринбурге