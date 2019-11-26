Энрот, Шинкевич и Грецкий — лидеры голосования для участия в Матче звёзд — 2020

Юнас Энрот, Илья Шинкевич и Вячеслав Грецкий — лидеры голосования болельщиков, определяющего первых участников грядущего Матча звёзд КХЛ от дивизиона Тарасова.



После того как болельщики сформируют стартовые четвёрки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить с 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ выберет ещё четырёх игроков каждой из команд, включая вратаря.



22-летний Грецкий — форвард четвёртого звена «Динамо». В нынешнем регулярном чемпионате нападающий принял участие в восьми матчах за основную команду. У 30-летнего защитника «Витязя» Шинкевича — 15 матчей в сезоне, 31-летний Энрот — основной вратарь минского «Динамо».

Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.