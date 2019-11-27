Маршан набрал 600-е очко в НХЛ. Видео
В Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу гостей. Нападающий «Бостона» Брэд Маршан забил гол и сделал две результативные передачи.
Видео с голом Маршана можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Таким образом, игрок смог преодолеть рубеж в 600 очков в Национальной хоккейной лиге. Теперь на его счету 601 очко (279 голов и 322 результативные передачи) в 705 играх.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Маршан провёл 24 матча за «Бостон Брюинз», в которых набрал 42 очка, забив 17 голов и сделав 25 результативных передач.
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