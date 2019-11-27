Результаты матчей НХЛ за 26 ноября 2019 года

26 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» — 2:3. Гости прервали двухматчевую серию поражений. В свою очередь команда Джона Хайнса уступила в третий раз за последние четыре матча, оставшись на последнем месте в Восточной конференции НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 1:8. Команда Клода Жюльена потерпела пятое поражение подряд. Начиная с 23-й минуты матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5), «Канадиенс» проиграли игровой отрезок с общим счётом 2:14.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 3:0. Гости не смогли одержать восьмую победу кряду и обновить рекорд клуба по победной серии.