Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей НХЛ за 26 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 26 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

26 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» — 2:3. Гости прервали двухматчевую серию поражений. В свою очередь команда Джона Хайнса уступила в третий раз за последние четыре матча, оставшись на последнем месте в Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Паризе (Сутер, Фиала) – 05:30' (5x4)   0:2 Гринвей (Эрикссон Эк) – 10:07' (5x5)   1:2 Боквист (Симмондс, Хьюз) – 12:44' (5x5)   2:2 Палмьери (Холл, Хишир) – 33:28' (5x4)   2:3 Сутер (Донато, Хартман) – 43:00' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 1:8. Команда Клода Жюльена потерпела пятое поражение подряд. Начиная с 23-й минуты матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5), «Канадиенс» проиграли игровой отрезок с общим счётом 2:14.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 8
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Курали, Крейчи) – 08:03' (5x4)   1:1 Уэбер (Галлахер, Татар) – 12:41' (5x5)   1:2 Пастрняк (Койл, Маршан) – 14:24' (5x4)   1:3 Маршан (Койл) – 19:23' (5x5)   1:4 Пастрняк (Маршан, Хара) – 20:08' (5x5)   1:5 Бьорк (Курали) – 21:10' (5x5)   1:6 Пастрняк (Карло, Крейчи) – 29:06' (5x5)   1:7 Койл (Крюг, Курали) – 48:26' (5x5)   1:8 Хайнен (Студничка, Крюг) – 57:58' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 3:0. Гости не смогли одержать восьмую победу кряду и обновить рекорд клуба по победной серии.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Саад (Густафссон, Нюландер) – 11:20' (5x5)   2:0 Кейн (Дебринкэт, Шоу) – 50:42' (5x4)   3:0 Мёрфи – 57:20' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019