Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 ноября 2019 года

26 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков. Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 13 минут и 28 секунд и также результативными действиями не отметился.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 35 из 37 94,6 0:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 0 0 3 2 0 - 13.28 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 3 3 0 - 13.52 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 2 2 2 1 - 17.31