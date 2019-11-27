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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

26 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков. Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 13 минут и 28 секунд и также результативными действиями не отметился.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»35 из 3794,60:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+000320-13.28
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10330-13.52
Радулов (н)«Даллас»0+002221-17.31
Кейн реализовал удаление Радулова, продлив результативную серию до 13 матчей
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