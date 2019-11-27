Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 ноября 2019 года
26 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие четверо россиян.
Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков. Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 13 минут и 28 секунд и также результативными действиями не отметился.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|35 из 37
|94,6
|0:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|13.28
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|3
|3
|0
|-
|13.52
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|2
|2
|1
|-
|17.31
Кейн реализовал удаление Радулова, продлив результативную серию до 13 матчей
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