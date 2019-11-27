Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Главной звездой назвал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:1). В активе лучшего снайпера сезона НХЛ стало 23 шайбы в 24 матчах. Ближайший преследователь, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, отстаёт на пять точных бросков, при этом сыграв на два матча больше.

Второй звездой признан голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, оформивший шат-аут в матче с «Даллас Старз» (3:0). Канадский вратарь парировал 35 бросков.

Замкнул тройку лучших голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен. Финский вратарь одержал победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2), отразив 32 из 34 бросков. Для Каапо этот матч был дебютным в НХЛ.