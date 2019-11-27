Тренер «Далласа»: Худобин дал нам шанс, но мы его не использовали

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (0:3).

«Для третьего матча за четыре дня мы играли неплохо. Шансы у нас были, но мы их не использовали. Худобин дал нам шанс, в третьем периоде мы были на расстоянии одного точного броска от соперника, но шайба в ворота не зашла», — цитирует Монтгомери пресс-служба НХЛ.

Нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков.