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Четыре сейва Билялова – в топ-10 лучших сейвов недели в КХЛ. Видео

Четыре сейва Билялова – в топ-10 лучших сейвов недели в КХЛ. Видео
Хоккей / КХЛ 0

Четыре сейва голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова попали в топ-10 лучших сейвов 11-й игровой недели в КХЛ. Три спасения вратарь совершил в матче с «Салаватом Юлаевым», а ещё одно – во встрече с «Сибирью».

Топ-10 сейвов недели:
1. Пётр Кочетков («Витязь);
2. Юха Метсола («Салават Юлаев»);
3. Тимур Билялов («Ак Барс»);
4. Александр Салак («Динамо» Рига);
5. Билялов («Ак Барс»);
6. Илья Сорокин (ЦСКА);
7. Билялов («Ак Барс»);
8. Кочетков («Витязь);
9. Владислав Сухачёв («Трактор»);
10. Билялов («Ак Барс»).

Видео лучших сейвов недели можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Билялов в нынешнем сезоне провёл за «Ак Барс» 15 матчей и одержал 10 побед при 96,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0,98.

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