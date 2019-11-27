Питерс не будет руководить «Калгари» в следующем матче регулярного сезона НХЛ

Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс не будет присутствовать на тренерской скамейке в следующем матче НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает клубный обозреватель «огоньков» Уэс Жилбертсон.



«Продолжаем расследование вчерашних заявлений. Это очень серьёзный вопрос, мы хотим детально разобраться в этом деле», – заявил генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг.

Клуб может быть вынужден отправить в отставку главного тренера под давлением общественного мнения после обвинений специалиста в расизме. Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.