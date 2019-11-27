Панарин выложил коллаж с Путиным, упавшим на лёд после хай-кика

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил серию юмористических постов. Сначала россиянин опубликовал в своём «инстаграме» момент празднования взятия ворот с высоко поднятой ногой.

«Запатентовано. The High Kick», — написал в своём «инстаграме» Панарин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Панарина.

Затем в сториз Панарин выложил коллаж из двух фотографий. На первой картинке Панарин изображён со своим хай-киком, а на соседней — упавший на лёд президент России Владимир Путин.

Кроме того, Панарин опубликовал коллаж, в котором он представлен танцующим в форме вместе с девушками из варьете.

Коллаж Панарина с Путиным Фото: «инстаграм» Панарина

Во время межсезонья Панарин в одном из интервью критически отозвался о действующих властях России, включая президента Путина.