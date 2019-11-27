Панарин выложил коллаж с Путиным, упавшим на лёд после хай-кика
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил серию юмористических постов. Сначала россиянин опубликовал в своём «инстаграме» момент празднования взятия ворот с высоко поднятой ногой.
«Запатентовано. The High Kick», — написал в своём «инстаграме» Панарин.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Панарина.
Затем в сториз Панарин выложил коллаж из двух фотографий. На первой картинке Панарин изображён со своим хай-киком, а на соседней — упавший на лёд президент России Владимир Путин.
Кроме того, Панарин опубликовал коллаж, в котором он представлен танцующим в форме вместе с девушками из варьете.
Коллаж Панарина с Путиным
Фото: «инстаграм» Панарина
Во время межсезонья Панарин в одном из интервью критически отозвался о действующих властях России, включая президента Путина.
У Панарина новое фирменное движение, он показал его при аншлаге в Нью-Йорке
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