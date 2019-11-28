Результаты матчей НХЛ за 27 ноября 2019 года

27 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 0:6. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд, во втором матче кряду не сумев забросить ни одной шайбы.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 4:3. Гости проиграли третий раз подряд.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4. Команда Джона Купера не смогла одержать четвёртую победу подряд.
«Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 8:6. Хозяева одержали победу, уступая 3:5 в ходе третьего периода.
«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 1:2. Гости одержали пятую победу подряд.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2. Хозяева впервые в сезоне смогли одержать третью победу кряду.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3.
«Баффало Сэйбрз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 ОТ.
«Нэшвилл Предаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ. Гости перевели игру в овертайм, забив на последней секунде основного времени матча.
«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 Б.
«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 1:5.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.
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