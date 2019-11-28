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Результаты матчей НХЛ за 27 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 27 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

27 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 0:6. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд, во втором матче кряду не сумев забросить ни одной шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Дермотт (Михеев, Таварес) – 01:04' (5x5)   0:2 Бэрри (Готье, Тимашов) – 02:24' (5x5)   0:3 Таварес (Бэрри, Михеев) – 09:48' (5x5)   0:4 Нюландер (Райлли, Юнссон) – 21:03' (5x5)   0:5 Юнссон (Нюландер, Райлли) – 23:34' (5x5)   0:6 Юнссон (Спецца, Капанен) – 27:07' (5x4)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 4:3. Гости проиграли третий раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Овечкин (Кузнецов) – 17:57' (5x5)   1:1 Коннолли (Трочек, Яндл) – 31:17' (5x5)   2:1 Паник (Зигенталер) – 39:00' (5x5)   2:2 Хоффман (Барков) – 39:22' (5x5)   3:2 Эллер (Врана) – 45:18' (5x5)   4:2 Лайпсик (Гудас, Зигенталер) – 51:59' (5x5)   4:3 Трочек (Яндл, Юбердо) – 55:31' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4. Команда Джона Купера не смогла одержать четвёртую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кучеров (Пойнт) – 23:53' (5x5)   1:1 Сундквист (Барбашев, Боумистер) – 25:31' (4x5)   1:2 Сундквист (Барбашев, Бозак) – 28:40' (5x5)   2:2 Чирелли (Макдона, Кучеров) – 31:39' (5x5)   2:3 Сэнфорд (Барбашев, Бозак) – 48:21' (5x5)   2:4 Шенн (О'Райлли, Шварц) – 51:07' (5x4)   3:4 Пойнт (Кучеров, Шаттенкирк) – 54:23' (5x4)

«Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 8:6. Хозяева одержали победу, уступая 3:5 в ходе третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гюнцель (Малкин) – 02:29' (5x5)   2:0 Раст (Малкин, Гюнцель) – 12:53' (5x4)   2:1 Миллер (Хьюз, Хорват) – 16:42' (5x5)   2:2 Петтерссон (Виртанен, Хьюз) – 27:17' (5x5)   2:3 Виртанен (Макуэн, Танев) – 38:20' (5x5)   2:4 Годетт (Ливо, Хьюз) – 39:01' (5x5)   3:4 Гюнцель (Раст) – 41:01' (5x5)   3:5 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 42:31' (5x4)   3:6 Годетт (Пирсон) – 43:06' (5x5)   4:6 Кагун (Макканн, Петтерссон) – 46:16' (4x4)   5:6 Малкин (Раст, Марино) – 47:24' (5x4)   6:6 Астон-Риз (Марино, Танев) – 50:30' (5x5)   7:6 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 56:54' (5x5)   8:6 Малкин (Раст, Летанг) – 59:59' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 1:2. Гости одержали пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Шабо (Тирни) – 40:41' (5x5)   1:1 Маршан (Бьорк, Курали) – 45:15' (5x5)   1:2 Хара (Гонс, Нордстрём) – 48:45' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2. Хозяева впервые в сезоне смогли одержать третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 02:54' (5x4)   2:0 Смит (Линдгрен, Деанджело) – 04:12' (5x5)   3:0 Фокс (Панарин, Гайек) – 18:20' (5x5)   3:1 Дзингел (Хэмилтон, Свечников) – 34:29' (5x4)   3:2 Фёгеле (Славин) – 35:58' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фолиньо (Бемстрём, Милано) – 04:51' (5x5)   1:1 Питлик (ван Римсдайк, Раффль) – 18:38' (5x5)   2:1 Джонс (Нюквист, Бьёркстранд) – 19:24' (5x5)   2:2 Лотон (Фараби, Хейз) – 23:19'   2:3 Жиру (Проворов, Конечны) – 36:35' (5x4)

«Баффало Сэйбрз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Броди (Джордано, Монахан) – 17:55' (5x5)   1:1 Веси (Асплунд) – 26:32' (5x4)   2:1 Олофссон (Айкел, Райнхарт) – 41:55' (5x5)   2:2 Ткачук (Баклунд, Фролик) – 44:02' (5x5)   2:3 Линдхольм (Ткачук, Броди) – 61:17' (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ. Гости перевели игру в овертайм, забив на последней секунде основного времени матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Пасиоретти) – 07:33' (5x5)   0:2 Смит (Шмидт) – 26:22' (5x5)   1:2 Гранлунд (Йози, Дюшейн) – 27:01' (5x5)   2:2 Эллис (Йози, Джохансен) – 31:25' (5x5)   3:2 Дюшейн (Гранлунд, Гримальди) – 41:23' (5x5)   3:3 Пасиоретти (Стоун, Смит) – 59:59' (6x5)   3:4 Штястны – 61:52' (3x3)

«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дворак (Экман-Ларссон, Келлер) – 03:03' (5x4)   1:1 Гуле (Гецлаф, Ракелль) – 06:22' (5x5)   2:1 Дворак (Демерс, Хиностроза) – 18:22' (5x5)   2:2 Стил (Ритчи, Фаулер) – 31:42' (5x5)   2:3 Терри (Гудбрансон, Фаулер) – 50:00' (5x5)   3:3 Голигоски (Фишер) – 50:38' (5x5)   4:3 Дворак – 65:00' (ПБ)

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайра (Нурс) – 13:17' (5x5)   1:1 Кадри (Донской, Росен) – 30:50' (5x5)   2:1 Ньето (Маккиннон, Донской) – 43:05' (5x5)   3:1 Маккиннон (Коул, Грейвз) – 44:07' (5x5)   4:1 О'Коннор (Ничушкин) – 45:37' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлссон (Торнтон, Ферраро) – 09:28' (5x5)   1:1 Лайне (Уилер, Пионк) – 13:15' (5x4)   1:2 Густафссон (Битетто, Сбиза) – 18:09' (5x5)   1:3 Шайфли (Коннор, Лайне) – 23:29' (5x5)   1:4 Рослович (Уилер) – 34:01' (5x5)   1:5 Коннор (Лайне) – 54:47' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Брассар (Мейфилд, Нельсон) – 08:42' (5x5)   1:1 Браун (Иафалло, Хаттон) – 09:46' (5x5)   2:1 Картер (Амадио, Уокер) – 36:17' (5x4)   3:1 Рой (Лизотт) – 50:19' (5x5)   4:1 Иафалло (Копитар, Браун) – 57:53' (en)
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