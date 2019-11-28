Алиу: извинений Питерса принять не могу, это не тот случай
Нападающий Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказываниях, заявил о нежелании забывать о данном инциденте.
«Это не тот случай, когда мне можно просто сказать извинения и я бы их принял. Питерс — не тот человек, извинения которого я мог бы принять и двигаться дальше», — приводит слова Алиу TSN.
Напомним, что Питерс написал письмо с извинениями в адрес генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга, но в нём ни разу не упомянуто ни имя Алиу, ни имя защитника Михала Йордана, который утверждает, что Питерс его бил во время их совместной работы в «Каролине». В настоящий момент Питерс отстранён от руководства «Калгари», но формально не является уволенным.
Обвиняемый в расизме Питерс написал письмо с извинениями генменеджеру «Калгари»
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