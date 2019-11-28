Обвиняемый в расизме Питерс написал письмо с извинениями генменеджеру «Калгари»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс, которого обвиняют в расистских высказываниях и рукоприкладстве по отношению к своим игрокам, опубликовал открытое письмо генеральному менеджеру «огоньков» Брэду Треливингу.

«Брэд, пожалуйста, примите мои искренние извинения перед вами и всей организацией «Калгари Флэймз» за оскорбительные выражения, которые я использовал в профессиональной среде 10 лет назад. Я знаю, что мои комментарии были источником как гнева, так и разочарования, и понимаю почему. Хотя это был единичный, но прискорбный эпизод, я беру на себя ответственность за то, что сказал. Мои слова были сказаны в момент разочарования и не отражают мои личные ценности. После инцидента я сразу же извинился, вернувшись в раздевалку, меня правильно осудили. Я сожалею о случившемся и прошу прощения у всех, кто пострадал от моих слов.



Я принимаю значение своих действий. Считаю, что мы должны стремиться действовать честно и нести ответственность за то, что говорим и делаем. Это письмо предназначено именно для этого. Я надеюсь, что вы его воспримете именно так. Я ценю тот скрупулёзный анализ, который проводит «Калгари» в данной ситуации. Это правильно, и я это полностью поддерживаю. С уважением, Билл Питерс», — сказано в письме.

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