Куинн: все знали, что умеет Панарин, но как он играет без шайбы!

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского форварда Артемия Панарина, сделавшего две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

«Слушайте, мы все знали, что он умеет. Но, знаете, он настолько динамичный. А как он играет без шайбы! Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он — победитель. И всех ребят это заражает. Мы все питаемся тем, что он делает», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян.