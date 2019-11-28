Куинн: все знали, что умеет Панарин, но как он играет без шайбы!
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского форварда Артемия Панарина, сделавшего две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).
«Слушайте, мы все знали, что он умеет. Но, знаете, он настолько динамичный. А как он играет без шайбы! Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он — победитель. И всех ребят это заражает. Мы все питаемся тем, что он делает», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян.
Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян
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