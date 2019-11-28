«Кузня» четверть бюджета в ВХЛ тратит на содержание арены

Новокузнецкий «Металлург», после исключения из числа участников КХЛ третий сезон проводящий в Высшей лиге, сообщил, что на содержание домашней арены тратит сумму, составляющую почти четверть бюджета клуба. Об этом сообщает «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса» со ссылкой на официальный источник в новокузнецком клубе.
«Кузня», за время выступления в КХЛ раскрывшая и подготовившая для отечественного хоккея большое число игроков, сейчас выступающих в топ-клубах, оплачивает коммунальные расходы и затраты, связанные с функционированием арены, в размере 100%. Администрация города Новокузнецка никакой финансовой поддержки «Металлургу», который в декабре отметит свой 70-летний юбилей, не оказывает. Как и правительство Кемеровской области.
Официальный представитель ХК «Металлург» сообщил, что в 2019 году 23% от бюджета клуба уходит на содержание ледовой арены, оставшиеся деньги идут на финансирование трёх команд — «Металлурга», «Кузнецких Медведей» и «Металлурга-ЮХЛ». В следующем году из-за роста тарифов в Кузбассе на 15% прогнозируемые траты клуба на содержание арены составят 25%.
«Чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге, нам нужно привести арену к определённым спортивным критериям и нормативам. Именно этим мы сейчас и занимаемся», — ранее заявил глава Новокузнецка, председатель попечительского совета ХК «Металлург» Сергей Кузнецов. Однако при этом новокузнецкая арена продолжает оставаться на балансе хоккейного клуба, а не города.
- 28 ноября 2019
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