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Летанг: «Питтсбургу» нужно, чтобы Малкин продолжал в том же духе

Летанг: «Питтсбургу» нужно, чтобы Малкин продолжал в том же духе
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал игру Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (8:6).

«Здорово, когда наш лидер ведёт за собой, как сегодня. Остальным становится легче соответствовать ему. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе», — сказал Летанг.

Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота. Малкин повторил достижение Фила Кессела двухлетней давности, став первым игроком «Пингвинз» с 26 марта 2017 года, кому удалось набрать пять очков за матч.

По четыре очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3). «Пингвинз» одержали победу, отыгравшись в ходе третьего периода со счёта 3:6.

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