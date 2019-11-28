Суббэн: скандал с Питерсом оставляет горький привкус во рту

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о скандале с главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом. Экс-игрок Аким Алиу обвинил специалиста в оскорблениях по расовому признаку, которые тот высказал 10 лет назад.



«У меня в карьере было много тренеров, я через многое прошёл, но всё это не сравнится с тем, через что пришлось пройти Уилли О’Ри и другие чёрные игроки. Когда происходят подобные вещи, проблема – в людях, которые их говорят, а не во мне. В «Нью-Джерси» не терпят подобного поведения ни от тренеров, ни от игроков, ни от руководства, это первоклассная организация. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то здесь пересёк черту. В этом клубе такого точно не произойдёт.



Акима я знаю с 6-7 лет, мы вместе играли в хоккей, наши семьи хорошо знакомы друг с другом. Он хороший парень. Но я не знаю всего об этой истории. Обычно даже «Твиттер» читать не надо, чтобы до тебя дошли такие новости, потому что ребята об этом говорят. Пока у меня нет всей информации о том, что именно случилось, я не могу комментировать. Но хочу сказать, что это оставляет горький привкус во рту у всех. Это выглядит не очень хорошо.



Всё, что мы делаем, направлено на развитие хоккея. Это классная лига, здесь здорово играть. Мы хотим, чтобы дети захотели играть в хоккей, чтобы у них была мечта заиграть в НХЛ. Это была и моя мечта и я пробился сюда.

Люди сталкиваются с таким каждый день не только в спорте, но и в быту. Ты можешь идти по улице, и тебе что-то скажут, в таком мире мы живём. Но я позитивный парень. Если даже мне кто-то что-то скажет, я даже не замечу, мне вообще наплевать», — цитирует Суббэна Sportsnet.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.