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Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 28 ноября, московское «Динамо» отправилось на очередные гостевые матчи, информирует пресс-служба бело-голубых.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.

Защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский, Егор Аланов.

Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев, Андре Петерссон.

Первый матч «Динамо» проведёт сегодня, 29 ноября, с нижегородским «Торпедо», 1 декабря команда сыграет в Казани с «Ак Барсом», после чего бело-голубые вернутся в Москву, где в столичном дерби встретятся с ЦСКА.

Яшкин: мы в «Динамо» стали одним целым. Дай бог, чтоб и дальше так пёрло
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