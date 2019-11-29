«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым. Игрок продолжит карьеру в «Авангарде»

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» в ближайшее время расторгнет контракт с вратарём Эмилем Гариповым. По нашей информации, наиболее вероятным местом продолжения карьеры Гарипова является «Авангард».

В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.

Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего восстанавливался после травмы спины. Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2011 году, а спустя семь лет стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.

Вторым голкипером «Авангарда» в этом сезоне был Александр Судницин, получивший тяжёлую травму в матче с «Северсталью», после которой выбыл до конца сезона.