Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бывшая жена Зайцева обратилась к детям: простите нас, взрослых, малыши

Бывшая жена Зайцева обратилась к детям: простите нас, взрослых, малыши
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита, бывшая супруга российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, в «Инстаграме» обратилась к собственным детям.

«Не могу… сердце разрывается от обиды… от боли. От того, что всё так. Простите нас, взрослых, малыши...» — написала Маргарита.

В настоящий момент аккаунт бывшей жены Зайцева недоступен. Видимо, она его удалила.

Ранее стало известно, что Маргарита обратилась в полицию, обвинив семью хоккеиста в похищении детей и нападении на няню. После этого отец хоккеиста заявил, что бывшая супруга била детей, принимала наркотики и развратничала при детях.

Маргарита намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. На прошлой неделе российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019