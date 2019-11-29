Бывшая жена Зайцева обратилась к детям: простите нас, взрослых, малыши

Маргарита, бывшая супруга российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, в «Инстаграме» обратилась к собственным детям.
«Не могу… сердце разрывается от обиды… от боли. От того, что всё так. Простите нас, взрослых, малыши...» — написала Маргарита.
В настоящий момент аккаунт бывшей жены Зайцева недоступен. Видимо, она его удалила.
Ранее стало известно, что Маргарита обратилась в полицию, обвинив семью хоккеиста в похищении детей и нападении на няню. После этого отец хоккеиста заявил, что бывшая супруга била детей, принимала наркотики и развратничала при детях.
Маргарита намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. На прошлой неделе российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.
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