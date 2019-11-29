Источник: «Калгари» отправил в отставку Питерса, обвиняемого в расизме

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» отправило в отставку Билла Питерса, занимавшего пост главного тренера, сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли.
В ближайшее время состоится пресс-конференция гендиректора канадского клуба Брэда Треливинга. Предполагается, что на ней об увольнении тренера будет объявлено официально.
Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.
Также защитник «Амура» Михал Йордан назвал Питерса «худшим тренером за всю историю». Он обвинил Питерса в том, что тот ударил его во время матча.
- 29 ноября 2019
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