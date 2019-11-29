Пелино: мне очень понравился характер игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мыслями после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». «Локомотив» одержал победу со счётом 6:3.

«Спасибо за поздравления. Мне очень понравился наш характер во время всей игры.

Мы знали, что «Динамо» — скоростная, динамичная команда. Знали, что для них это важный матч, и мы выстояли против этого шторма. Мне понравилось наше большинство. Рад, что мы забили два гола. Сегодня были уже другие сочетания. Мы продолжаем изучать игроков и пробовать разные варианты.

Самое главное, что игроки заступались друг за друга. Играли все вместе.

Мы продолжаем развиваться как команда. Мне нравится направление, в котором мы движемся.

Всегда тяжело начинать домашнюю серию после длительного выезда. Соперник хорошо начал, но мы сумели это выдержать. Думаю, Да Коста сегодня провёл одну из лучших встреч.

Что касается Коваленко, Накладала и Ильенко, то у нас замечательные врачи. Думаю, они сделают всё, чтобы вернуть ребят в игру. Относительно состояния их здоровья сказать пока ничего не могу», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов