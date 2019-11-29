Гендиректор «Калгари» прокомментировал увольнение Питерса, обвинённого в расизме

Генеральный директор клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливиг подтвердил появившуюся информацию об увольнении Билла Питерса с поста главного тренера клуба.
«Мы столкнулись со сложной и неприятной ситуацией. Она не соответствует ценностям нашего клуба. Для нас это время было тяжёлым, но теперь нам нужно двигаться дальше, Джефф Уорд будет исполняющим обязанности главного тренера. Я пообщался сегодня утром с игроками. Мы готовы двигаться дальше, сосредоточимся на нашей игре», — цитирует Треливига пресс-служба НХЛ.
Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.
Кроме того, защитник «Амура» Михал Йордан назвал Питерса «худшим тренером за всю историю». Он обвинил Питерса в том, что тот ударил его во время матча.
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