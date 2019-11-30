Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил один гол. Таким образом, россиянин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ. Форвард Владислав Каменев провёл на площадке 11 минут и 12 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров получил 23 минуты и 11 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.