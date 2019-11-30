Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил один гол. Таким образом, россиянин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ. Форвард Владислав Каменев провёл на площадке 11 минут и 12 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров получил 23 минуты и 11 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Комфер) – 00:59' (5x5) 0:2 Грейвз (Ньето, Маккиннон) – 03:17' 1:2 Смит (Карпентер) – 09:14' (5x5) 1:3 Макар (Маккиннон, Комфер) – 12:20' (5x4) 1:4 Ничушкин – 29:45' (5x5) 1:5 Комфер (Маккиннон) – 31:26' (5x5) 2:5 Кейн (Тэйвз, Саад) – 39:56' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Марло (Сёренсен, Торнтон) – 07:26' (5x5) 2:0 Власик (Карлссон, Майер) – 13:14' (6x5) 3:0 Грегор (Диллон, Джонс) – 22:58' (5x5) 4:0 Кутюр (Гудроу, Карлссон) – 34:42' (5x5) 4:1 Клиффорд (Лафф) – 58:11' (5x5)
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