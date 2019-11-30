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Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 4:3.

Первой звездой матча был признан российский защитник Дмитрий Орлов. Ему удалось забросить победную шайбу в овертайме, а также отличиться результативной передачей. Второй звездой дня стал Якуб Врана, на счету которого гол и передача. Третьей звездой дня признан российский форвард Александр Овечкин, забивший один гол. За «Вашингтон» также одним голом и результативной передачей отметился Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забил гол. Нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 4 гола.

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