Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 4:3.
Первой звездой матча был признан российский защитник Дмитрий Орлов. Ему удалось забросить победную шайбу в овертайме, а также отличиться результативной передачей. Второй звездой дня стал Якуб Врана, на счету которого гол и передача. Третьей звездой дня признан российский форвард Александр Овечкин, забивший один гол. За «Вашингтон» также одним голом и результативной передачей отметился Евгений Кузнецов.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забил гол. Нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский пропустил 4 гола.
- 30 ноября 2019
-
05:07
-
04:45
-
03:58
-
03:41
-
03:20
-
03:03
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
01:46
-
00:04
- 29 ноября 2019
-
23:54
-
23:37
-
23:20
-
23:06
-
22:43
-
22:30
-
22:16
-
22:07
-
21:39
-
21:34
-
21:19
-
20:48
-
20:39
-
20:15
-
19:51
-
19:35
-
19:31
-
19:00
-
18:53
-
18:29
-
18:20
-
18:06
-
17:31
-
17:12