«Барыс» расторг контракт с американским форвардом Тангрэди

«Барыс» принял решение расстаться с форвардом Эриком Тангрэди. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казахстанцев.



В текущем сезоне американский форвард принял участие в 22 матчах КХЛ и забросил 5 шайб при 4 результативных передачах. Также Тангрэди заработал 24 минуты штрафа. Лучшим в исполнении американца стал матч регулярного чемпионата с «Северсталью» (5:1), в котором он оформил хет-трик и сделал результативную передачу.



Ранее главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка раскритиковал легионеров клуба, включая Тангрэди. Наставник казахстанского клуба заявил, что «Барысу» не нужны форварды, которые «ничего не забивают».



Также он посетовал на то, что легионеры, которых пригласили на роль лидеров, не справились с возложенными обязанности.

«Барыс» поместил форварда Тангрэди в список отказов