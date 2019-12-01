Итоги игрового дня НХЛ 30 ноября 2019 года для российских хоккеистов

30 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей, в которых приняли участие 25 российских игроков.

Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьим — за карьеру в НХЛ. Не сумел отметиться очками, зато установил личный рекорд по количеству игрового времени нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев — 19 минут 40 секунд.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил третью шайбу за карьеру в НХЛ, а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забил роскошный гол в овертайме.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 33 из 33 100,0 4:0 Самсонов «Вашингтон» 25 из 27 92,6 5:2 Варламов «Айлендерс» 30 из 30 100,0 2:0