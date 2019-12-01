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Итоги игрового дня НХЛ 30 ноября 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 30 ноября 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

30 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей, в которых приняли участие 25 российских игроков.

Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьим — за карьеру в НХЛ. Не сумел отметиться очками, зато установил личный рекорд по количеству игрового времени нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев — 19 минут 40 секунд.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил третью шайбу за карьеру в НХЛ, а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забил роскошный гол в овертайме.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»33 из 33100,04:0
Самсонов«Вашингтон»25 из 2792,65:2
Варламов«Айлендерс»30 из 30100,02:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»0+002320-18.06
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000110-13.27
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-22200-19.40
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1220156%13.53
Наместников (н)«Оттава»0+0-1013350%13.43
Михеев (н)«Торонто»0+0-10421-17.57
Овечкин (н)«Вашингтон»3+1+40441-20.33
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+3+3200128%18.35
Свечников (н)«Каролина»0+100414-15.05
Кучеров (н)«Тампа»0+100401-20.45
Дадонов (н)«Флорида»0+1+20101-17.31
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1021070%18.26
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1010025%13.46
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000200-17.48
Каменев (н)«Колорадо»0+002001100%13.25
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»1+0+1010071%08.26
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+22231-27.41
Зайцев (з)«Оттава»0+0+10212-22.36
Орлов (з)«Вашингтон»0+002021-19.50
Сергачёв (з)«Тампа»0+100313-20.52
Задоров (з)«Колорадо»0+0+20241-21.06
Любушкин (з)«Аризона»0+000040-17.04
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