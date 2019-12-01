Итоги игрового дня НХЛ 30 ноября 2019 года для российских хоккеистов

30 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей, в которых приняли участие 25 российских игроков.
Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьим — за карьеру в НХЛ. Не сумел отметиться очками, зато установил личный рекорд по количеству игрового времени нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев — 19 минут 40 секунд.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин забросил третью шайбу за карьеру в НХЛ, а защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забил роскошный гол в овертайме.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|33 из 33
|100,0
|4:0
|Самсонов
|«Вашингтон»
|25 из 27
|92,6
|5:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|30 из 30
|100,0
|2:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|3
|2
|0
|-
|18.06
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|13.27
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-2
|2
|2
|0
|0
|-
|19.40
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|2
|0
|1
|56%
|13.53
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|3
|50%
|13.43
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|1
|-
|17.57
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+1
|+4
|0
|4
|4
|1
|-
|20.33
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|+3
|2
|0
|0
|1
|28%
|18.35
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|4
|1
|4
|-
|15.05
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|20.45
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+2
|0
|1
|0
|1
|-
|17.31
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|70%
|18.26
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|25%
|13.46
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.48
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|1
|100%
|13.25
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|71%
|08.26
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|2
|2
|3
|1
|-
|27.41
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|2
|-
|22.36
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|0
|2
|1
|-
|19.50
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|3
|1
|3
|-
|20.52
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|2
|4
|1
|-
|21.06
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|17.04
- 1 декабря 2019
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:32
-
10:21
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:11
-
09:10
-
09:01
-
08:45
-
08:33
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:39
-
07:17
-
07:15
-
07:00
-
07:00
-
06:49
-
06:48
-
06:43
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:06
-
05:59
-
05:44
-
05:28
-
04:40
-
02:47
-
02:38
-
01:57