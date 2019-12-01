Николай Прохоркин забросил третью шайбу за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Виннипег Джетс» (2:0, идёт первый период).
Вторую шайбу «Кингз» забросил российский нападающий Николай Прохоркин. Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, это третий гол в девяти матчах. Всего на счету Прохоркин 4 (3+1) очка в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Прохоркин был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Ковальчук — о первом голе Прохоркина в НХЛ: красава
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