Бердин — первый голкипер за три года, одержавший 10 побед за месяц в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» победил «Чикаго Вулвз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс».

Одним из главных героев матча снова стал российский голкипер «Манитобы» Михаил Бердин. 21-летний голкипер парировал 26 бросков из 28, одержав 10-ю победу в ноябре. Бердин — первый голкипер за три года, одержавший 10 побед за месяц в АХЛ. Последним вратарём с подобным достижением был голкипер «Онтарио Рейн» Джек Кэмпбелл (декабрь 2016 года). В настоящий момент Кэмбпелл занимает пост второго вратаря «Лос-Анджелес Кингз».

В нынешнем сезоне голкипер системы «Виннипега» принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата АХЛ, в которых одержал 11 побед. В среднем за матч Михаил пропускает 2,55 шайбы и отражает 92,1% бросков.