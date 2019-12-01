Шрёдер — о России: на данный момент реальность превзошла ожидания

Нападающий «Торпедо» Джордан Шрёдер рассказал об адаптации к жизни в России.
«Я уже был в Казани на юниорском чемпионате мира в 2008 году. Мы выиграли бронзу, но это было так давно. Когда приезжаешь на турнир, совсем нет времени изучать культуру, понять атмосферу страны, города. Поэтому сейчас всё как в первый раз, я готов к новому опыту. С тех пор как мы приехали в Нижний Новгород, нам всё нравится. Здесь отличные рестораны, классные болельщики. Никогда не знаешь, чем обернётся переезд. Но на данный момент реальность превзошла наши ожидания. Тренерский штаб англоязычный, а что может быть проще и лучше для меня?! Легионеры помогают друг другу, нам с женой есть на кого опереться.
Конечно, в первое время были казусы. К примеру, в магазине человек не говорит по-английски, я не говорю по-русски: неловкая пауза, молчание, стоим, смотрим друг на друга, улыбаемся. Потом достаю телефон, с помощью функции переводчика пишу, показываю, человек читает, смеётся… Так и общаемся. Сейчас уже знаю некоторые слова. Каждый день в раздевалке ставлю цель — выучить что-то новенькое. «Чуть-чуть» мой русский… Могу посчитать от одного до пяти, поздороваться, поблагодарить, слышу хоккейные термины от тренеров, запоминаю. База уже есть.
Истории о России? Слышал их, но на собственном опыте вижу, что всё развивается, меняется в лучшую сторону. По-моему, КХЛ — одна из лучших лиг в мире. Каждый матч на площадке есть очень сильные ребята из разных стран, хорошая конкуренция. Климат нас тоже не смущает», — цитирует Шрёдера пресс-служба КХЛ.
- 1 декабря 2019
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