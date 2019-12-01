Скабелка: наконец мы почувствовали, что значит выигрывать в основное время

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» — 5:1.



«Сегодня особенный день для казахстанского хоккея – 20 лет «Барысу». Я уже поблагодарил болельщиков за то, что в этот день пришли. Практически полный стадион был, очень хорошая поддержка, спасибо.



Первый период, наверное, чуть больше мы провели в зоне соперника. Больше сделали бросков. Где-то, может, нам не везло, где-то Дэнни Тэйлор неплохо действовал.



Начало второго периода у нас получилось. Забили два гола, но после этого «Динамо» немного перехватило инициативу. Одну шайбу они отквитали и могли, в общем-то, и сравнять счёт. В этот период наш вратарь был лучшим игроком. Он молодец, справлялся с теми моментами, которые создавало «Динамо».



Но дальше, наверное, всё-таки нам удалось немножко успокоиться. И третий период уже получился у нас. Удалось нам и порадовать болельщиков, и самим наконец почувствовать, что такое выигрывать в основное время, не доводя до овертайма.



Мы рады сегодняшней победе. Поздравляю всех болельщиков. Сегодня день «Барыса», – цитирует Скабелку издание Vesti.kz.

Сегодняшняя победа стала для «Барыса» первой за 18 матчей, которую они одержали в основное время.