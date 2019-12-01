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«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и прервал серию из шести поражений

«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и прервал серию из шести поражений
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска на домашней площадке одержал победу над ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1.

Команда Вячеслава Буцаева сумела прервать серию поражений, которая до сегодняшнего дня насчитывала шесть матчей. «Сочи», в свою очередь, проиграл в четвёртый раз в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

Уже к середине первого периода «Нефтехимик» вёл со счётом 3:0 — отличились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд и Степан Захарчук. Усилиями Шона Коллинза гостям удалось сократить отставание в счёте, однако набольшееих не хватило — в конце третьего периода Якоб Берглунд оформил дубль, чем поставил точку в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шиксатдаров (Куликов, Пайгин) – 05:22' (5x5)   2:0 Берглунд (Сергеев, Порядин) – 07:19' (5x5)   3:0 Захарчук (Падакин, Шарипзянов) – 11:13' (5x4)   3:1 Коллинз (Росен, Стрёмвалль) – 13:28' (5x5)   4:1 Берглунд (Казионов, Мёрфи) – 58:38' (5x4)
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