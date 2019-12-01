«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и прервал серию из шести поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска на домашней площадке одержал победу над ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1.



Команда Вячеслава Буцаева сумела прервать серию поражений, которая до сегодняшнего дня насчитывала шесть матчей. «Сочи», в свою очередь, проиграл в четвёртый раз в пяти последних встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Уже к середине первого периода «Нефтехимик» вёл со счётом 3:0 — отличились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд и Степан Захарчук. Усилиями Шона Коллинза гостям удалось сократить отставание в счёте, однако набольшееих не хватило — в конце третьего периода Якоб Берглунд оформил дубль, чем поставил точку в матче.