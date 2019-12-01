Паскуале: после такой уверенной победы команде станет легче психологически
Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале прокомментировал уверенную победу над минским «Динамо» (5:1) в матче Континентальной хоккейной лиги.
«Важная победа, сегодня для всего хоккейного клуба «Барыс» особенный день, собралась полная арена, поэтому команда сделала всё ради победы, забросили пять шайб. К тому же можно выдохнуть, наконец одержали победу в основное время после стольких овертаймов.
Думаю, после такой уверенной победы команде станет легче психологически, потому что мы провели много матчей, когда была минимальная разница в счёте, но порой победа уходила», – цитирует Паскаля официальный сайт КХЛ.
Сегодняшняя победа стала для «Барыса» первой за 18 матчей, которую они одержали в основное время.
Скабелка: наконец мы почувствовали, что значит выигрывать в основное время
- 1 декабря 2019
-
20:17
-
20:04
-
19:54
-
19:28
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
18:32
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
16:46
-
16:39
-
16:24
-
16:20
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:02
-
12:49
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:32
-
10:21
Партнерский контент