Паскуале: после такой уверенной победы команде станет легче психологически

Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале прокомментировал уверенную победу над минским «Динамо» (5:1) в матче Континентальной хоккейной лиги.



«Важная победа, сегодня для всего хоккейного клуба «Барыс» особенный день, собралась полная арена, поэтому команда сделала всё ради победы, забросили пять шайб. К тому же можно выдохнуть, наконец одержали победу в основное время после стольких овертаймов.



Думаю, после такой уверенной победы команде станет легче психологически, потому что мы провели много матчей, когда была минимальная разница в счёте, но порой победа уходила», – цитирует Паскаля официальный сайт КХЛ.



Сегодняшняя победа стала для «Барыса» первой за 18 матчей, которую они одержали в основное время.

Скабелка: наконец мы почувствовали, что значит выигрывать в основное время