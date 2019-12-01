Вудкрофт: нам нужно находить пути выигрывать игры, а не проигрывать

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение своих подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (1:5).



«Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Я знаю, что сегодня особенный день для «Барыса». Мы знали, что игроки будут заряжены на победу в этот особенный день. Знали, что они будут хотеть победить. Первый период, считаю, мы неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить эту обстановку, дали бой команде и в принципе смотрелись хорошо. Хорошо прессинговали, поэтому первый период закончился вничью.



Второй период за две минуты мы получили две быстрые шайбы. Потом смогли быстро забить, и у нас был шанс выравнять игру, но, к сожалению, чего-то не хватило. Третий период, могли найти ключи к выравниванию ситуации, но соперник нас обыграл в каких-то моментах, и в итоге мы имеем то, что имеем. Нам нужно находить пути выигрывать игры, а не проигрывать. Отталкиваться от развития всей команде и молодым игрокам. Тогда мы сможем показывать лучший результат и выигрывать», — цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

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