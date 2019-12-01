Пелино: мы создали много моментов и перебросали «Автомомбилист», Коварж тащил

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о матче с «Автомобилистом». Его подопечные проиграли со счётом 0:1 и впервые под его руководством не сумели распечатать ворота соперника.

«Во-первых, поздравляю Россию с Днём хоккея и поздравляю Андрея и «Автомобилист» с победой сегодня. Мы создали много моментов и перебросали противника. Работали очень хорошо в атаке, но Коварж тащил. Было несколько штанг. Самое главное – у нас не получилось начало игры, и дальше так и повело в целом.



«Автомобилист» использовал свою возможность и забил. Хотя мы и здорово провели второй и третий периоды, но этого оказалось недостаточно.

Думаю, что нет никакой связи между результатами сегодняшнего матча и прошлого. Мы играли против сильной команды. Не думаю, что это карма, в хоккее такое бывает.



Я ещё не смотрел повтор эпизода с нарушением Кронвалла, но мне показалось, что он закрывал зону и играл по шайбе. У него не было мыслей играть в тело. Так вышло, что он попал игроку в голову и, наверное, получил заслуженное удаление», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.