Крикунов: Бочаров пропустил то, что обычно ловит. Видимо, подустал

Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих подопечных в матче КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).
«Наверное, мы очень невнимательно провели первый период, хотя предупреждали хоккеистов, что «Ак Барс» выигрывает все первые отрезки. Не достучались, видимо, до игроков, в результате получили четыре шайбы, дальше отыграться было уже тяжело.
А так – ребята потом играли. Претензии какие – голы для нашего вратаря не совсем характерные, обычно он такие ловит, выручает. А тут он подустал как-то, в Нижнем Новгороде у него было достаточно много работы, но что поделать. Будем двигаться дальше, по крайней мере видно, что нужно делать», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.
Напомним, ворота «Динамо» защищал 24-летний Иван Бочаров.
- 1 декабря 2019
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