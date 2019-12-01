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Крикунов: Бочаров пропустил то, что обычно ловит. Видимо, подустал

Крикунов: Бочаров пропустил то, что обычно ловит. Видимо, подустал
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих подопечных в матче КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

«Наверное, мы очень невнимательно провели первый период, хотя предупреждали хоккеистов, что «Ак Барс» выигрывает все первые отрезки. Не достучались, видимо, до игроков, в результате получили четыре шайбы, дальше отыграться было уже тяжело.

А так – ребята потом играли. Претензии какие – голы для нашего вратаря не совсем характерные, обычно он такие ловит, выручает. А тут он подустал как-то, в Нижнем Новгороде у него было достаточно много работы, но что поделать. Будем двигаться дальше, по крайней мере видно, что нужно делать», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ворота «Динамо» защищал 24-летний Иван Бочаров.

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