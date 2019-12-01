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Андриевский: проиграли матч в первые 10 минут, итоговый счёт закономерен

Андриевский: проиграли матч в первые 10 минут, итоговый счёт закономерен
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал поражение своих подопечных в матче КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4).

«Мы очень плохо начали. Знали, что соперник начнёт активно. К сожалению, мы оказались к этому не готовы и, по большому счёту, в первые 10 минут проиграли матч. Потом игра была уже более-менее равная, но, я так понимаю, соперник играл по счёту.

У нас были возможности, у нас были моменты, у нас было много большинства. Но сегодня бригады большинства не справились со своей работой. Даже и угроз больших не было. Поэтому счёт закономерен», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.

Напомним, до матча с «Сочи» «Нефтехимик» не мог выиграть на протяжении шести матчей подряд.

«Нефтехимик» обыграл «Сочи» и прервал серию из шести поражений
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