Заварухин — о восьми поражениях подряд: не скажу, что у «Сибири» был кризис

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своих подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (6:4).
«Тяжёлый матч был для нас сегодня, третья игра на выезде. В двух предыдущих матчах мы много потратили сил. Сегодня где-то «Северсталь» доминировала в атаке, создавала опасные моменты. Здорово сыграл наш вратарь, плюс ребята подчищали. Самоотверженная, волевая победа.
Выходим из кризиса? Не скажу, что был какой-то кризис, мы неплохо проводили игры, анализировали. Много эмоций потратили на предыдущих соперников, обыграли грандов. И эмоций не хватило, плюс выпали сочетания, пошли мелкие травмы. Сейчас команда начинает приходить в себя», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.
Напомним, в предыдущих девяти матчах «Сибирь» выиграла лишь однажды.
- 1 декабря 2019
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