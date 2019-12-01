Заварухин — о восьми поражениях подряд: не скажу, что у «Сибири» был кризис

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своих подопечных в матче Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (6:4).



«Тяжёлый матч был для нас сегодня, третья игра на выезде. В двух предыдущих матчах мы много потратили сил. Сегодня где-то «Северсталь» доминировала в атаке, создавала опасные моменты. Здорово сыграл наш вратарь, плюс ребята подчищали. Самоотверженная, волевая победа.



Выходим из кризиса? Не скажу, что был какой-то кризис, мы неплохо проводили игры, анализировали. Много эмоций потратили на предыдущих соперников, обыграли грандов. И эмоций не хватило, плюс выпали сочетания, пошли мелкие травмы. Сейчас команда начинает приходить в себя», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Напомним, в предыдущих девяти матчах «Сибирь» выиграла лишь однажды.

«Сибирь» обыграла «Северсталь» выиграв во второй раз после восьми поражений