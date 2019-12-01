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Буцаев: вышли на «Сочи» заряженными и делали всё правильно

Буцаев: вышли на «Сочи» заряженными и делали всё правильно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных в матче КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).

«Прежде всего ребят и болельщиков с победой. Последние матчи у нас складывались по игре хорошо, но не было результата. Сегодня молодцы, что победили.

Да, на игру вышли заряженными, правильно стали делать всё. После трех голов минутная расслабленность и соперник за это нас наказал. Потом, как уже коллега сказал, мы играли в выжидательный хоккей. В третьем периоде забили четвёртый гол, который снял все вопросы о победителе матча», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.

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