Буцаев: вышли на «Сочи» заряженными и делали всё правильно
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных в матче КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).
«Прежде всего ребят и болельщиков с победой. Последние матчи у нас складывались по игре хорошо, но не было результата. Сегодня молодцы, что победили.
Да, на игру вышли заряженными, правильно стали делать всё. После трех голов минутная расслабленность и соперник за это нас наказал. Потом, как уже коллега сказал, мы играли в выжидательный хоккей. В третьем периоде забили четвёртый гол, который снял все вопросы о победителе матча», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.
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