Ткачёв может вернуться в состав СКА в матче с «Динамо»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов, комментируя результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2), рассказал о самочувствии Владимира Ткачёва. Наставник питерцев предположил, что форвард вернётся на лёд уже в ближайшее время.

«Надеемся, что Владимир Ткачёв вернётся через игру. С Казанью его ещё не будет, а с «Динамо», возможно, что он сыграет. Не знаю, в каком звене он будет играть после возвращения. Надо сперва, чтобы он вернулся, пока он только первый день катался. Давайте подождём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Ткачёв получил травму в матче с «Куньлунь Ред Стар». После этого игрок ЦСКА пропустил уже шесть матчей в КХЛ.