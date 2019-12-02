Ткачёв может вернуться в состав СКА в матче с «Динамо»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов, комментируя результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2), рассказал о самочувствии Владимира Ткачёва. Наставник питерцев предположил, что форвард вернётся на лёд уже в ближайшее время.
«Надеемся, что Владимир Ткачёв вернётся через игру. С Казанью его ещё не будет, а с «Динамо», возможно, что он сыграет. Не знаю, в каком звене он будет играть после возвращения. Надо сперва, чтобы он вернулся, пока он только первый день катался. Давайте подождём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Ткачёв получил травму в матче с «Куньлунь Ред Стар». После этого игрок ЦСКА пропустил уже шесть матчей в КХЛ.
СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ
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