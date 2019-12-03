Капитан «Айлендерс» Ли: Варламов играет сильно, а особенно сегодня

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

«Варламов играет очень сильно, а особенно сегодня. Наличие за спиной Варламова и Томаса Грайсса придаёт большую уверенность. Ты знаешь, что в случае ошибки тебя подстрахуют», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Айлендерс», который совершил 30 сейвов. Второй звездой назван нападающий гостей Джордан Эберле, забивший два гола. Третья звезда – Мэтью Барзал, который отметился результативной передачей.



«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, а «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.