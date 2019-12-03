Капитан «Айлендерс» Ли: Варламов играет сильно, а особенно сегодня
Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:1).
«Варламов играет очень сильно, а особенно сегодня. Наличие за спиной Варламова и Томаса Грайсса придаёт большую уверенность. Ты знаешь, что в случае ошибки тебя подстрахуют», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ.
Первой звездой матча стал российский голкипер «Айлендерс», который совершил 30 сейвов. Второй звездой назван нападающий гостей Джордан Эберле, забивший два гола. Третья звезда – Мэтью Барзал, который отметился результативной передачей.
«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, а «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.
Тротц: Варламов выглядел в воротах огромным
- 3 декабря 2019
-
11:32
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:41
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:10
-
08:45
-
08:43
-
08:22
-
08:03
-
08:01
-
07:57
-
07:48
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:49
-
06:17
-
05:51
-
05:34
-
04:21
- 2 декабря 2019
-
23:54
-
23:28
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
Партнерский контент