КХЛ назвала лучших игроков ноября

Континентальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового месяца, определив лучших хоккеистов ноября.
– лучшим вратарём признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший победы в четырёх из шести матчей, в том числе две – на ноль. 14 ноября в матче с «Трактором» голкипер казанской команды установил рекорд отечественных чемпионатов по продолжительности «сухой» серии – 316 минут 09 секунд. Билялов отразил 96,18% бросков (в общей сложности 131) при коэффициенте надёжности 0,93 (оба показателя – лучшие в ноябре).
– лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший вместе с командой пять побед в девяти матчах и набравший в них 5 (3+2) очков при показателе полезности (+6). Финский защитник отметился дублем в игре против «Амура», гол в матче с «Торпедо» стал победным. Лехтонен нанёс 43 броска (лучший результат ноября среди игроков его амплуа), провёл шесть силовых приёмов и заблокировал пять бросков.
– лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» Мск), одержавший вместе с командой шесть побед в девяти матчах и набравший в них 14 (6+8) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности (+5). Форвард «Динамо» отметился дублем в гостевом матче с «Нефтехимиком», шайбы в матчах с «Барысом» и «Локомотивом» стали победными. На счету Яшкина 29 бросков, 28 силовых приёмов и семь блокированных бросков.
– лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех восьми матчах месяца и набравший в них 6 (3+3) очков. Его гол в гостевой игре с «Куньлунь Ред Стар» стал победным. Нападающий СКА не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+6), в среднем проводил на льду 10 минут 02 секунды.
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