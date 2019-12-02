Квартальнов – идеальный тренер для эпохи жёсткого потолка. Ему не нужны звёзды

В 13-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Квартальнов – лучший тренер КХЛ по развитию игроков. Он рвёт лигу Галимовыми и Биляловым

«Ак Барс» Дмитрия Квартальнова не устаёт радовать казанских болельщиков. Клуб из столицы Татарстана уверенно идёт в лидерах КХЛ и пока обходится без спадов, которые за три месяца регулярки не миновали другие клубы нашей лиги. Даже действующий чемпион ЦСКА, приучивший в последние годы к своей неувядающей мощи, прошёл через отрезок из четырёх поражений, чего с «армейцами» ещё не случалось в эпоху спонсорства «Роснефти».

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Впрочем, стоит ли удивляться бодрому ходу «Ак Барса»? Не самое серьёзное отношение к регулярке в Казани ушло вместе с Зинэтулой Билялетдиновым, а у Дмитрия Квартальнова подход к гладкому турниру принципиально иной. Этот тренер-максималист всегда давит на газ, в какой бы команде он ни работал, и он всегда хочет побеждать. Реакция «Ак Барса» на домашнее сухое поражение от «Сочи» очень показательна. Тренер так накрутил своих подопечных, что в начале следующей игры казанцы буквально растоптали крепкое московское «Динамо». И есть ощущение, что такая участь бы постигла любую команду КХЛ на месте бело-голубых. Квартальнов, наверное, больше всех тренеров в лиге ненавидит проигрывать в отдельно взятом матче.



Квартальнов в «Ак Барсе» остаётся верен своей философии, но всё равно в этом сезоне тренер открывает новые грани своего таланта. Всё-таки одно дело, когда в регулярке был непобедим его ЦСКА, с мощнейшим составом и неограниченными возможностями ротации. Нынешний же казанский клуб по именам вовсе не выглядит машиной, с которой невозможно бороться. Разве можно сказать, что «Ак Барс» по ростеру превосходит остальные клубы лиги? Там куча звёзд, элитные легионеры и лучшие российские хоккеисты? Нет и ещё раз нет.



Конечно, есть Джастин Азеведу, но канадец сейчас проводит свой худший по статистике сезон в Казани и вообще идёт только шестым бомбардиром «Ак Барса». Есть великолепный Данис Зарипов, но ему уже 38 лет. Легионеров уровня Патриса Кормье и Мэттью Фрэттина можно найти почти в любой команде КХЛ. Станислав Галиев с Владимиром Ткачёвым затормозили личный прогресс в прошлом сезоне, как и Кирилл Петров, с которым с лёгким сердцем расстался «Авангард». В защите и близко нет маститых фигур типа Константина Корнеева, Ильи Никулина или Евгения Медведева в их лучшие годы, а Микаэль Викстранд, как и любой иностранец, приезжал в КХЛ в качестве кота в мешке. Наконец, вратарскую линию составляют Адам Рейдеборн (абсолютно новое имя для нашей лиги) и Тимур Билялов, которого перед стартом сезона вряд ли кто-то воспринимал всерьёз.

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Состав у казанцев крепкий, но не более того. Болельщики «Ак Барса» в межсезонье были далеки от оптимистичных прогнозов, сопоставляя список потерь и приобретений. Но сейчас эти ребята, скажем красиво, разрывают КХЛ. И это целиком и полностью заслуга главного тренера. В этом сезоне Дмитрий Квартальнов чётко даёт понять, что он лучший тренер КХЛ по развитию игроков. Каким-то образом ему удаётся найти подход и к молодым хоккеистам, и к ветеранам. К русским и иностранцам. И к хоккеистам с любым амплуа.



Прогресс и мощный рекорд Билялова – это заслуга системы Квартальнова. Так же как и одна из лучших по надёжности оборона в КХЛ, в которой помимо Викстранда неожиданно раскрылся Альберт Яруллин, давным-давно играющий в Казани, неповоротливый и много ошибавшийся Андрей Педан, а также молодые Даниил Журавлёв, Камиль Фазылзянов, Никита Лямкин. А вот Игорь Ожиганов ожидания Квартальнова обманул и быстро отправился туда, где ценят звучность фамилии.



В атаке у Дмитрия Вячеславовича ожили Галиев с Петровым, здорово вписывается ветеран Зарипов, сумасшедший прогресс показывает Артём Галимов, и даже Никита Дыняк в команде Квартальнова получает шанс дебютировать в КХЛ лучше, чем Панарин с Капризовым. Список игроков, которые показывают свой лучший хоккей в нынешнем «Ак Барсе», можно продолжать ещё долго, и я абсолютно уверен, что без Квартальнова казанцы с этим составом и близко бы не показывали таких высоких результатов.



Квартальнову в «Ак Барсе», как и в «Локомотиве», удаётся находить правильный подход к самым разным хоккеистам, открывать их лучшие качества и при этом добиваться результата. И сейчас уже казанцев никто не назовёт «кладбищем талантов» — всё с точностью наоборот. А Дмитрия Вячеславовича впору называть идеальным тренером для грядущей эпохи жёсткого потолка зарплат. Когда из КХЛ уедут последние яркие звёзды, очень трудно будет соревноваться с тренером, который всех обыгрывает с Биляловым, Галимовыми, Петровым и Глуховым.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Белорусы устраивают праздник в КХЛ. К счастью, лига не против

Без минского «Динамо» в КХЛ было бы гораздо скучнее. Увы, в последнее время белорусский клуб больше веселил публику внутренними скандалами, конфронтацией с местной федерацией хоккея, громкими заявлениями Александра Лукашенко и нелепой серией со сборной Экстралиги якобы за право выступать в КХЛ. Но надо понимать, что за всем этим стоит большая любовь белорусов к хоккею и гигантский интерес к минскому «Динамо» в сильнейшей лиге Европы. В этом смысле остальные зарубежные команды КХЛ и близко не могут конкурировать с «зубрами».



Минск – это отлично наполняемая арена, стабильно дающая КХЛ хорошие средние цифры посещаемости. На «Динамо» ходят даже в трудные времена и горой стоят за своих хоккеистов. Всё это вылилось в колоссальный флешмоб белорусов перед январским мероприятием под названием ФОНБЕТ Неделя звёзд хоккея, которое пройдёт в Москве. Огромная армия болельщиков аккумулировала свои усилия и всё-таки пропихнула туда Вячеслава Грецкого. Хоккеиста, сыгравшего лишь 8 матчей за «Динамо» в этой регулярке, не набравшего в них ни одного очка и ставшего популярным исключительно из-за созвучия своей фамилии с фамилией величайшего игрока за всю историю хоккея. Ну и ещё Вячеслав родился там же, где дедушка Уэйна Гретцки.

Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.

Кто-то скажет, что это абсурд, но в последние годы Матчи звёзд по обе стороны океана нуждаются в необычных решениях. Потому что сама идея ежегодных сборищ звёзд стремительно теряет силу. КХЛ, к её чести, стремится разнообразить эти мероприятия, меняя форматы и стараясь придумать что-то новое. Тут же белорусы сделали за лигу львиную долю работы и сами устроили этот большой прикол. На Матче звёзд будет Gretsky под номером 99 – это необычно, ярко, здорово и живо. Кстати, лига в этом вопросе показала себя вполне прогрессивной организацией. Она не стала подкручивать в последний момент голоса, чтобы на Неделю звёзд поехал Кирилл Капризов, и дала зелёный свет абсурдной, но весёлой затее. Капризова-то выберут журналисты или сама лига, а вот у Грецкого шанс поехать в Москву был только один. Теперь спрос с самого Вячеслава, который просто обязан оправдать доверие и придумать на Матче звёзд что-нибудь любопытное. Но по крайней мере его лицо на празднике хоккея точно не будет постным, а повышенный интерес к его персоне гарантирован.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впрочем, на фигуре Грецкого белорусы не остановились. Сейчас в голосовании (официальные итоги ещё не подведены, но последний день выбора болельщиков был вчера) лидируют вратарь минчан Юнас Энрот и белорус Илья Шинкевич, выступающий за «Витязь». Кроме того, в команде дивизиона Харламова первенство среди защитников удерживает Кристиан Хенкель. Ждём официального подведения итогов голосования, но уже сейчас понятно, что это будет самый белорусский Матч звёзд в истории. Но почему бы и нет? Лига только выиграет от того, что её праздник хоккея станет особенным и получит мощный приток зрительского интереса.

Вратарская миграция в КХЛ. Кто остался в выигрыше?

Прошедшая неделя в КХЛ ознаменовалась несколькими довольно громкими трансферами с участием вратарей. Эмиль Гарипов расторг контракт с «Ак Барсом» и подписал соглашение с «Авангардом», а «Магнитка» с «Трактором» выставили на драфт отказов Станислава Галимова и Василия Демченко соответственно. Магнитогорцы уже расторгли контракт с Галимовым, и вратарь переехал в родной Челябинск. Вероятнее всего, такая же участь ждёт и Демченко, который станет дублёром Василия Кошечкина в «Металлурге». Резонный вопрос – почему двум уральским клубом нельзя было просто произвести обмен? Наверняка дело в размерах контрактов голкиперов. Оба в этом сезоне разочаровали, и на новое место работы их взяли только с изменившимися в худшую сторону финансовыми условиями, что было возможно сделать только после процедуры расторжения прежних договоров.

Надо сказать, что все три трансфера (два состоявшихся, один – на подходе) абсолютно логичны. У Эмиля Гарипова, давно не игравшего из-за травмы, не было будущего в современном «Ак Барсе», а «Авангарду» срочно нужен бэкап вместо выбывшего до конца сезона Александра Судницина. Галимов не выручал в «Металлурге», и клуб решил поискать другого сменщика Кошечкину, Демченко же откровенно провалился в «Тракторе» и стал одной из главных причин отвратительного старта челябинцев.



Что будет теперь и кто выиграет от этих переходов? Наиболее выгодно выглядит позиции «Авангарда» и Гарипова. Эмиль – отличный вратарь, что он доказал в «Ак Барсе», а его долгое лечение и восстановление после травмы наверняка осталось позади. Иначе бы омичи его не подписали. Сейчас Гарипов, ещё полтора года назад становившийся MVP плей-офф, должен быть невероятно мотивирован, а его мастерство вряд ли куда-то испарилось. Конечно, у «ястребов» есть определённый риск, связанный с возможным рецидивом травмы Эмиля, но, говоря начистоту, от этого не застрахован ни один хоккеист и клуб. Да, есть негативный пример с Карри Рямё, зато тот же Вячеслав Войнов, пришедший в «Авангард» после длительного простоя и нескольких травм, сейчас является одним из лучших защитников во всей КХЛ. Гарипов в «Авангарде» выглядит вполне перспективно, и вместе с Игорем Бобковым он должен составить сильный вратарский дуэт «ястребов» перед плей-офф.

Спасибо и до свидания. «Ак Барс» ещё пожалеет, что расстался с Гариповым? Билялов и Рейдеборн хороши в системе Квартальнова, но в ней блистали многие вратари, которые сейчас сбавили обороты.

На пользу Станиславу Галимову должен пойти переезд в Челябинск. Там он будет первым номером и получит возможность перезагрузиться в родном городе после неудачного магнитогорского опыта. Вот только выиграет ли от этого обмена «Трактор»? Будет ли Галимов, не справившийся даже с ролью бэкапа в «Металлурге», сильно лучше Демченко? Ответить однозначно пока нельзя, но на роль топового вратаря Галимов вряд ли тянет, а нынешнему «Трактору» сейчас необходима крепкая стена на последнем рубеже.



Хуже всего ситуация сейчас выглядит для Василия Демченко. Некогда весьма перспективный вратарь почему-то скис в «Тракторе», а его возможный переезд в Магнитогорск будет означать только то, что Василий надолго присядет на скамейку запасных. У «Магнитки» непростая ситуация, клубу нужны победы, поэтому играть будет в основном надёжный Кошечкин. Заниматься реанимацией карьеры Демченко сейчас никто не будет. Впрочем, если Василий переживёт трудные времена и будет усердно работать, то в перспективе у него есть хорошие шансы вернуть своё доброе имя. Кошечкину в следующем году исполнится 37 лет, весной 2021-го у него закончится контракт, и к этому времени Демченко нужно привести себя в лучшую форму.

Демченко провалился в «Тракторе». Вратаря попросили на выход В Челябинск переезжает другой местный воспитанник Станислав Галимов, от которого отказались в Магнитогорске.

В СКА растёт крутой нападающий. И это вовсе не Подколзин

Петербургский клуб в эпоху спонсорства «Газпрома» запомнился прежде всего тем, что всегда жил на широкую ногу, покупал лучших игроков, легко переманивал хоккеистов, что стало делать ещё проще, когда СКА стал базовым клубом сборной России. Со временем в Санкт-Петербурге появились чуть ли не лучшие условия в стране для роста и развития молодых талантов, и кадры стали перетекать в систему СКА уже на уровне юниоров и молодёжи. Так, например, в Северной столице оказались Ярослав Аскаров (омич) и Василий Подколзин (москвич), обещающие стать самыми яркими звёздами российского хоккея в ближайшем будущем. СКА давно сделал ставку на широкий поиск талантов по всей стране и всякое отсутствие упора на питерскую прописку. Из полноценных местных воспитанников, пробившихся наверх, можно назвать, разве что, Александра Барабанова, на подходе голкипер Алексей Мельничук. На этом список «кровинушек» современного СКА заканчивается.



Но есть ли в этом проблема? Что плохого в том, что клуб, создав отличные условия для развития молодых ребят, ищет их не только возле собственного носа? По такому принципу ведь работают не только в Санкт-Петербурге, но и в Ярославле, а теперь и в Омске, где открыли самую крупную хоккейную академию за Уралом. Это современный и довольно прогрессивный путь – молодёжь растят те, кто действительно может это делать.



Наверное, в этом плане претензии со СКА можно снять, тем более что в нынешнем сезоне в петербургском клубе серьёзно прогрессирует один из тех хоккеистов, которого скауты команды приметили на необъятных просторах нашей страны.

Речь о Кирилле Марченко, которого ни в коем случае нельзя назвать продуктом системы СКА, но именно в петербургском клубе он сейчас получает игровое время и доверие от тренера. Марченко родился в Барнауле, а как хоккеист состоялся в Ханты-Мансийске. После сезона-2017/18, когда Кирилл дебютировал в КХЛ за «Югру» и блеснул на ЮЧМ, его во втором раунде драфта НХЛ выбрал «Коламбус». «Мамонты» потом вылетели из КХЛ, но Марченко необходимо было оставаться на высоком уровне, и нет ничего плохого в том, что он переехал в СКА.



В прошлом сезоне Марченко впервые сыграл за главную команду Санкт-Петербурга, сейчас же отвоёвывает место в основе СКА. Кирилл быстро показал, что на данном этапе ему уже тесно в ВХЛ (в 14 матчах за «СКА-Нева» набрал 12 (9+3) очков), с конца сентября стал привлекаться в основу петербуржцев, а в ноябре стал зажигать в КХЛ. 7 матчей за СКА после международного перерыва, 6 (3+3) очков – шикарный результат. Марченко играет в напористой и наглой манере, у него отличное катание, превосходный бросок. Пока мы концентрировали основное внимание на Василии Подколзине, в СКА незаметно раскрылся ещё один яркий талант.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



Больше всего в этой ситуации радует тот факт, что Марченко дают играть в СКА, хотя конкуренция в клубе сумасшедшая. Значит, всё-таки не зря в Санкт-Петербурге собирают сливки по всей стране – лучшие хоккеисты получают шанс в КХЛ. Пока наблюдаем за прогрессом Кирилла и ждём, что уже в следующем сезоне так же будет себя проявлять и Подколзин. Молодые звёзды в условиях жёсткого потолка зарплат могут стать единственными отдушинами для искушённого зрителя в выровненной, но посеревшей лиге.